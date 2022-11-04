الجزائر ترحب باتفاق وقف القتال بإثيوبيا

أشادت الجزائر بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد للاقتتال في البلاد، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “الجزائر التي تراقب عن كثب تطور الأحداث في اثيوبيا، تشيد بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد نهائي للعداوة بالبلاد”.

وتابع المصدر بالقول إن “الجزائر تحيي التزام الطرفين بالحفاظ على سيادة اثيوبيا وسلامتها الترابية واحلال النظام الدستوري بمنطقة تيغراي”.

ورحبت الجزائر، حسب ذات المصدر، “بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي يساهم في وضع حد نهائي للاقتتال بين الأخوة وبعث ديناميكية لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي وبين مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا”.

وأكد البيان أن “الجزائر تعبر للشعب الاثيوبي الشقيق عن ترحيبها بهذا الحدث المحمود، وتشجع الأطراف الموقعة على التطبيق الفعلي للاتفاق شكلا ومضمونا”.

وفي الأخير، “تثني الجزائر على الاتحاد الافريقي واللجنة الثلاثية للوساطة نظير الالتزام والعمل الدؤوب اللذان سمحا بتحقيق صحة مبدأ تبني الحلول الافريقية لمواجهة مشاكل القارة”.