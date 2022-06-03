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الجزائر ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

الشروق أونلاين
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الجزائر ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

اعربت الجزائر عن ارتياحها لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.

ودعت السفارة في بيان لها  جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم.

كما جددت الجزائر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة تعود على الشعب اليمني والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار الأمر الذي من شأنه المساهمة في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

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