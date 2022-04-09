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الجزائر ترحب بقرار رئيس الجمهورية اليمني

الشروق أونلاين
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الجزائر ترحب بقرار رئيس الجمهورية اليمني

رحبت الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية، عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وجاء القرار وفقا لبيان وزارة الخارجية “قصد استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق”.

وتابع البيان “وتعرب الجزائر عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار”.

اليمن

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