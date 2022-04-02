الجزائر ترحّب بإعلان الهدنة لمدّة شهرين في اليمن

رحّبت الجزائر بإقرار حالة الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بداية من شهر رمضان الجاري. والتي أعلن عنها مساء الجمعة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج:” تُعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة. وتأمل في أن تشكّل هذه الخطوة محطّة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق”.

وأضاف بيان الخارجية:”تؤكد الجزائر دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي. وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

كما عبّرت الجزائر عن دعمها “للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله”، يضيف البيان.

وحسب ما أعلن عنه غروندبرغ، فقد اتفق طرفا النزاع على “إنهاء جميع العمليات العسكرية الهجومية الجوية والبرية والبحرية. داخل اليمن وعبر حدوده”.

كما تمّ الاتفاق على دخول ناقلات النفط إلى موانئ الحديدة، والسماح بعبور الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محدّدة في المنطقة.

ويمكن تجديد فترة الهدنة لمدّة شهرين إضافيين بموافقة الأطراف، حسب ما أكده المبعوث الأممي، مجدّدا سعيه للتوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في اليمن.