الجزائر ترد على موقف واشنطن المتجدد حول الصحراء الغربية

عبرت الجزائر عن أسفها من موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه نظام المخزن كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أنها أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد للنزاع.

وتأسفت الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.

وأكدت الجزائر من جديد أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يُستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوف.

وأضاف البيان أن الصحراء الغربية لا تزال في الواقع إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلاً لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

واعتبرت الخارجية أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.