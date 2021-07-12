الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا  

تم الكشف عنها اثر مكالمة هاتفية بين الرئيس تبون ونظيره التونسي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لنظيره التونسي قيس سعيد، أن الجزائر ستقف إلى جانب تونس في محنتها بعد تفشي وباء كورونا بالبلاد وستزودها بالتجهيزات الطبية وكمية كبيرة من اللقاح.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية عبر صفحتها على فايسبوك “جرت، ظهر اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، محادثة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بفخامة السيّد عبد المجيد تبوّن، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت، على وجه الخصوص، الأوضاع الصحّية في تونس.”

وتابع البيان “وأفاد الرئيس عبد المجيد تبّون، بهذه المناسبة، بأن الجزائر ستعاضد جهود تونس في التصدّي لجائحة كوفيد-19، وسترسل، يوم غد الثلاثاء 13 جويلية 2021، طائرة محمّلة بــ 250 ألف جرعة من التلاقيح إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمواجهة هذه الجائحة”.

واوضح بيان الرئاسة التونسية “كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبّون عن استعداد الجزائر للوقوف الدائم إلى جانب تونس ومدّها بتجهيزات طبية أخرى إن اقتضت الحاجة ذلك”.

ومن جانبه، عبّر الرئيس التونسي، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي، عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة في هذا الظرف الوبائي الدقيق والذي يؤكّد، مرّة أخرى، مدى عمق أواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.