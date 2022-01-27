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الجزائر ترسل دفعة ثالثة من المساعدات لمالي

الشروق أونلاين
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الجزائر ترسل دفعة ثالثة من المساعدات لمالي

أرسلت الجزائر دفعة ثالثة من المساعدات لفائدة الشعب المالي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن المساعدات الإنسانية التي تم نقلها في المرحلة الثالثة تتمثل في 29 طنا من مختلف المواد الغذائية.

وستتمر المساعدات على شكل دفعات عبر 4 رحلات جوية بـ 108 طنا من المواد الغذائية المختلفة، و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد البيان أن هذه العملية تؤكد البعد الإنساني في علاقات الجزائر مع الدولة الصديقة وحرصها الدائم على تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين الجزائري والمالي

الجزائر تمنح 400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك لمالي

ويوم 24 جانفي 2022، إنطلقت بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، عملية شحن ونقل مساعدات إنسانية متكونة من 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، موجهة على مراحل لدولة مالي.

بيان وزارة الدفاع

في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار، إنطلقت اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية  العسكرية الأولى، عملية شحن ونقل مساعدات إنسانية متكونة من 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، موجهة على مراحل لدولة مالي الشقيقة، على متن طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي.

عرفت المرحلة الأولى من هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي، شحن 23 طن من المواد الغذائية و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك.

هذه الهبة التضامنية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي.

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