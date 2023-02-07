الجزائر ترسل فريقي إنقاذ و210 طن من المساعدات الإنسانية إلى تركيا وسوريا

أرسلت فريقين من 175 عنصرا من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة إلى كل من تركيا وسوريا، إلى جانب 210 طن من المساعدات الإنسانية إلى البلدين بعد الزلزال العنيف الذي خلف آلاف الضحايا.

ووصل فريق الحماية المدنية المكون من 89 عنصرا إلى مطار غازي عنتاب بتركيا ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، كما وصل آخر من 86 عنصرا إلى سوريا.

وصبيحة الثلاثاء أشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد على انطلاق 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية، نحو تركيا وسوريا محملتان بقرابة 210 طن (115 لسوريا و95 لتركيا) من المساعدات في شكل مواد غذائية وطبية وخيم وأغطية لفائدة المتضريين من الزلزال.

و في تصريح للصحفيين خلال إشرافه على هذه العملية التضامنية أكد مراد “حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أن تكون الجزائر في طليعة الدول التي تقدم يد المساعدة إلى الشقيقتين سوريا و تركيا” موضحا أن “رئيس الجمهورية أمر بوضع كل الترتيبات اللازمة لأن تكون فرق الحماية المدنية الجزائرية من أولى الفرق التي تصل إلى المناطق المتضررة لتقديم يد المساعدة للمنكوبين”.

و تابع يقول “أعوان الحماية المدنية مطالبون بالشروع في عملهم الميداني فور وصولهم إلى الأراضي السورية” مشيرا إلى أن ” الهلال الأحمر الجزائري مجند لتقديم الدعم اللازم لأشقائنا المنكوبين”.

و نوه السيد مراد بالمناسبة بجهود الجيش الوطني الشعبي منذ الساعات الأولى للكارثة, الرامية إلى إنجاح هذه المهمة الإنسانية .

من جهتها, أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, ان الفرقة المتوجهة الى سوريا تتكون من أزيد من 40 متطوعا ومتكونا في الإسعافات الأولية مشيرة إلى ان التواصل قائم مع الهلال الأحمر السوري و الهلال الأحمر التركي لرصد الاحتياجات الحقيقية للبلدين”.

بدوره, نوه السفير السوري بالجزائر, بالهبة التضامنية التي بادرت بها الجزائر اتجاه بلده في هذا الظرف الصعب , مؤكدا ان الأمر “ليس بالغريب و لا بالجديد عن بلد يربطه بسوريا تاريخ مميز وعلاقات أخوية عريقة “.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الإثنين بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وبأمر من الرئيس تبون، أشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالعاصمة على إرسال فريق من الحماية إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

فريق الحماية المدنية المتكون من 89 عون وأطباء بالإضافة إلى الفريق السينوتقني. سيصل مساء الإثنين، إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ.