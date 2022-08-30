الجزائر ترسل مساعدات إنسانية إلى موريتانيا

أرسلت الجزائر، الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى موريتانيا فاقت 75 طن، من المواد الغذائية والخيم والألبسة ومولدات كهربائية، قصد سد حاجيات المتضررين من الفيضانات التي عرفتها البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني انه “في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين الجزائر وموريتانيا، ودعما من الدولة الجزائرية للدولة الموريتانية في جهودها للتصدي للفيضانات التي عرفتها العديد من المدن الموريتانية، تم صبيحة اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 تسخير طائرتين عسكريتن تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، لشحن ونقل مساعدات إنسانية، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى”.

يذكر أن المساعدات الإنسانية والتي فاقت 75 طن قدمها الهلال الأحمر الجزائري.