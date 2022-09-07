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اقتصاد

الجزائر ترسل 20 ألف طن من السكر إلى تونس

الشروق أونلاين
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الجزائر ترسل 20 ألف طن من السكر إلى تونس

أرسلت الجزائر، الأربعاء،  20 ألف طن من السكر لتونس للمساهمة في تخفيض الطلب المتزايد عليه في الأسواق.

وأكد نبيل القاسمي رئيس مركز التوزيع والتخزين للديوان التونسي للتجارة في تصريح لإذاعة الكاف  التونسية أن كمية هامة من السكر تقدر ب 20 ألف طن تصل الأربعاء، إلى مدينة الكاف قادمة من الجزائر.

وتابع المتحدث أن الكمية ستصل عبر معبر ساقية سيدي يوسف، لافتا أن الكمية ستساهم في تخفيض الطلب المتزايد على هذه المادة.

وكان المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، محمد علي الفرشيشي، قد كشف الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية اعتزام تونس استيراد 80 الف طن من السكر منها 50 الف طن من الجزائر  لسدّ النقص الحاد من هذه المادة.

وتعرف تونس في الأسابيع الأخيرة، ، نقصا حادا في توفر العديد من المنتوجات الاستهلاكية وخامة منها الموردة على غرار الزيت النباتي المدعم والقهوة والسكر بما أثر بشكل لافت على عملية التزود بها بشكل منتظم خاصة تسجيل ارتفاع لافت في أسعارها.

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