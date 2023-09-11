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الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)
الجزائر
للمساهمة في عملية الإنقاذ والإغاثة..

الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)

الشروق أونلاين
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الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)

أرسلت الجزائر الإثنين، 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب للمساهمة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال المدمر. 

وأرسلت الجزائر حسب قناة الجزائر الدولية  “مساعدة لوجستية ومادية مستعجلة بعدما أبدت البلاد استعدادها لتوفيرها للشعب المغربي الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “بعد إعلان وزير العدل المغربي بقبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات العليا في الجزائر بتجهيز 3 طائرات، اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية”.

وستنقل “الطائرة الثالثة عناصر الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث”.

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