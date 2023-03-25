الجزائر ترسل 96 طنا من المساعدات الغذائية إلى موريتانيا

أرسلت الجزائر إلى موريتانيا، الجمعة، 3 طائرات تحمل 96 طنا من المساعدات الغذائية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن “لمساعدات تشمل كميات من الأرز والسكر وزيت الطهي والعجائن والخضار.”

وأضافت الوكالة أن المساعدات وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي على متن ثلاثة طائرات من الجزائر.

وقال سفير الجزائر لدى نواكشط محمد بن عتو، إن “المساعدات تأتي تعبيرا من الجزائر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب موريتانيا خاصة في رمضان

وقدمت مديرة العون الاستعجالي بمفوضية الأمن الغذائي الموريتانية افاتو بنت عالي، شكرها لحكومة وشعب الجزائر على “هذه الهدية القيمة بمناسبة الشهر الكريم”.

وأضافت أن “هذه الهدية تندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، تلبية لطموح قائديهما في تعزيز وتقوية تلك العلاقات”.