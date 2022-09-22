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اقتصاد

الجزائر ترفض استلام 789 عجلا من فرنسا لهذا السبب

الشروق أونلاين
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الجزائر ترفض استلام 789 عجلا من فرنسا لهذا السبب
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رفضت الجزائر استلام 789 عجلا قادما من فرنسا بسبب اشتباه السلطات الصحية إصابة ثلاثة عجول بمرض التهاب القصبات الأنفية شديدة العدوى.

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن السلطات الجزائرية رفضت السماح بإنزال أكثر من 780 رأس ماشية فرنسية، موضحة أن السفينة غادرت فرنسا منذ 5 سبتمبر ورفضت السلطات الجزائرية السماح لهم بالنزول، وعليهم الآن العودة إلى فرنسا حيث سيتم ذبحهم.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية رفضت استلام العجول لأسباب صحية، مشيرة إلى أن فرنسا تصدر 1.5 مليون رأسا من الماشية الحية كل عام لعدة دول من بينها الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق المصاحبة لشهادة التصدير كانت إيجابية. وتابعت: “بعد مناقشات غير مثمرة، تقرر إعادة القارب إلى فرنسا”.

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