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رياضة

الجزائر ترفض بِكبرياء الترويج للشواذ والاتحاد الدولي للكرة الحديدية يُقرّر

علي بهلولي
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الجزائر ترفض بِكبرياء الترويج للشواذ والاتحاد الدولي للكرة الحديدية يُقرّر
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رفضت الجزائر بِكبرياء الانصياع للاتحاد الدولي لِرياضة الكرة الحديدية، والترويج لِفئة الشواذ.

حدث ذلك خلال تنظيم الجزائر لِبطولة العالم للكرة الحديدية، في اختصاص أقلّ من 18 و23 سنة، بِوهران ما بين الـ 18 والـ 23 من سبتمبر الماضي.

وقال الاتحاد الدولي لِرياضة الكرة الحديدية في أحدث بيان له، إن الجزائر أجادت احتضان هذه التظاهرة العالمية.

غير أنه الاتحاد الدولي استطرد، وقال إن نظيره الجزائري لِرياضة الكرة الحديدية رفض أن يرتدي اللاعبون أقمصة تحمل رمز الشواذ (قوس قزح).

كما اتّهم الاتحاد الجزائري نظيره الدولي لِرياضة الكرة الحديدية، بِتمرير “ثقافة” وسلوكات معادية لِديننا الإسلامي الحنيف، بِواسطة الرياضة.

وأضاف الاتحاد الدولي لِرياضة الكرة الحديدية، أنّه راسل الهيئة العالمية للعبة، واتّخذ قرار معاقبة الاتحاد الجزائري لِرياضة الكرة الحديدية بِالإيقاف. وعدم السماح للمنتخبات الجزائرية بِالمشاركة في التظاهرات الدولية، وفي مقدّمتها بطولة العالم إناث بِفرنسا، ما بين الـ 7 والـ 11 من نوفمبر المقبل.

فضلا عن ذلك، جمّد الاتحاد الدولي لِرياضة الكرة الحديدية نشاط المسؤولين الجزائريين الذين يشغلون مناصب في هيئته. إلى غاية اجتماع لجنة الانضباط لاحقا، والفصل في هذه القضية.

ويرأس الاتحاد الدولي لِرياضة الكرة الحديدية الفرنسي فريديريك رويس، منذ عام 2017. وهو أشدّ المُتحمّسين للترويج للفئة الشواذ، ومعاقبة الجزائر.

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