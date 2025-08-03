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اقتصاد
اجتماع وزاري لثماني دول من "أوبك+" 

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بـ11 ألف برميل يوميا شهر سبتمبر

الشروق أونلاين
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الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بـ11 ألف برميل يوميا شهر سبتمبر
ح. م
صورة تعبيرية.

شاركت الجزائر، اليوم الأحد 03 أوت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+”، والتي التزمت منذ أفريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم، تمحورت أشغال الاجتماع حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية واستشراف آفاقها على المدى القصير، إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات المنتَجة الزائدة.

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وتقرر عقب المداولات اعتماد زيادة جماعية في إنتاج الدول الثماني المشاركة في الاجتماع، تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025.

والدول المعنية بهذا التعديل هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، وروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى الجزائر التي تترجم مساهمتها في هذا التعديل بزيادة قدرها 11 ألف برميل يوميًا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، حسب المصدر ذاته.

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