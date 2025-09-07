-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بموجب رفع جماعي يجريه 8 منتجين من "أوبك +"

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

الشروق أونلاين
  • 230
  • 0
الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا
ح.م
جانب من الاجتماع

قرّر 8 منتجين للنفط من مجموعة “أوبك +” يوم الأحد، زيادة إنتاجهم بمقدار 137 ألف برميل في اليوم في شهر أكتوبر المقبل.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان لوزارة الطاقة والمناجم، بكل من الجزائر والسعودية والإمارات والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا.

وبالنسبة للجزائر، سيترجم التعديل المقرّر في إنتاج النفط، بزيادة قدرها 4.000 برميل في اليوم، ابتداء من الشهر المذكور، وفق ما أكده المصدر ذاته.

وشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري لنظرائه من الدول الثمانية العضوة في “أوبك +”، التي تطبّق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.

حيث تناول الاجتماع دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وآفاقها على المدى القصير. ومتابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.

وفي هذا السياق، أشار عرقاب إلى أن “القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+، يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة”. مضيفا أنه “رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام”.

“غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة”، يتابع وزير الدولة. مردفا:”هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلّي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق. مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك”.

جانب من الاجتماع

مقالات ذات صلة
هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

تمويل 9 آلاف مشروع مصغر خلال السداسي الأول من 2025

تمويل 9 آلاف مشروع مصغر خلال السداسي الأول من 2025

الرسائل السياسية والاقتصادية للرئيس تبون!

الرسائل السياسية والاقتصادية للرئيس تبون!

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد