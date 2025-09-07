الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

بموجب رفع جماعي يجريه 8 منتجين من "أوبك +"

قرّر 8 منتجين للنفط من مجموعة “أوبك +” يوم الأحد، زيادة إنتاجهم بمقدار 137 ألف برميل في اليوم في شهر أكتوبر المقبل.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان لوزارة الطاقة والمناجم، بكل من الجزائر والسعودية والإمارات والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا.

وبالنسبة للجزائر، سيترجم التعديل المقرّر في إنتاج النفط، بزيادة قدرها 4.000 برميل في اليوم، ابتداء من الشهر المذكور، وفق ما أكده المصدر ذاته.

وشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري لنظرائه من الدول الثمانية العضوة في “أوبك +”، التي تطبّق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.

حيث تناول الاجتماع دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وآفاقها على المدى القصير. ومتابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.

وفي هذا السياق، أشار عرقاب إلى أن “القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+، يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة”. مضيفا أنه “رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام”.

“غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة”، يتابع وزير الدولة. مردفا:”هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلّي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق. مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك”.