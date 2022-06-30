الجزائر ترفع انتاجها من النفط إلى مليون و55 ألف برميل يوميا

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر سترفع من إنتاجها النفطي بمقدار 16 ألف برميل يوميا، مما سيسمح بالوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.055 مليون برميل في اليوم أوت القادم.

وأوضح عرقاب، الخميس، خلال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك، أن القرار المتخذ في بداية جوان خلال الاجتماع السباق بزيادة الإنتاج الإجمالي لأوبك وشركائها بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهر أوت القادم.” يتوافق مع زيادة الإنتاج بمقدار 16000 برميل يوميًا في شهر أوت 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.055 مليون برميل في اليوم في شهر أوت.

وتابع قائلا: “أكدنا مجددًا على رغبتنا القوية في دعم ديناميات الانتعاش من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة لسوق النفط. لهذا، أكدنا القرار الذي اتخذناه في اجتماعنا السابق في 2 جوان بزيادة الإنتاج الإجمالي لأوبك وشركائها في إعلان التعاون بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهر اوت القادم.”