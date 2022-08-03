الجزائر ترفع انتاجها من النفط إلى مليون و57 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر سترفع من انتاجها النفطي بمقدار 2000 برميل في اليوم، مما سيسمح بالوصول إلى مستوى إنتاج يقدر بمليون و57 ألف برميل يوميا سبتمبر المقبل.

وجاء القرار، الأربعاء، خلال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك، الاربعاء 03 أوت 2022.

وأفاد بيان لوزراة الطاقة أن الوزير عرقاب شارك، الأربعاء،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنظمة أوبك – غير أوبك.

كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.

وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن “خلال هذه الاجتماعات التي تجمع كل شهر أوبك وشركائها غير الأعضاء في المنظمة الموقعين على إعلان التعاون، لِتَقْيِيم الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقِها قصيرة المدى والاتفاق على عمل مشترك من أجل ضمان استقرار وتوازن السوق”.

كما أكد الوزير أنه” بناء على عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت الثلاثاء، لاحَظْنا حالات عدم اليقين التي تُلْقِي بِثِقْلها حاليًا على أساسيات سوق النفط، لقد اعتبرنا أن هذه المخاطر يمكن أن تُعَرْقِلَ الانتعاش المتوقَّع في الطلب العالمي على النفط خلال الأسابيع المقبلة وتخلق مزيدًا من التقلُّبات في الأسواق. وجدَّدْنا رغبتنا القوية في العمل من أجل استقرار وتوازن سوق النفط العالمية من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة”.

وأضاف الوزير قائلا: “اتخذنا القرار بأننا في شهر سبتمبر سنمضي في زيادة إجمالية قدرها 100.000 برميل في اليوم في إنتاج أوبك وشركائها في إعلان التعاون، وسنراجع أوضاع السوق في اجتماعنا القادم خلال شهر ونتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. وبهذا القرار، سيرتفع الإنتاج الجزائري بمقدار 2000 برميل في اليوم لِيَصِلَ إلى مستوى 1،057 برميل في اليوم في شهر سبتمبر المُقبل”.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 05 سبتمبر2022.