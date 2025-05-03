الجزائر ترفع انتاجها من النفط بـ 9000 برميل يوميا الشهر المقبل

كشفت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية، عن رفع حصة الجزائر من انتاج النفط الخام بمقدار 9000 برميل يوميا ابتداء من شهر جوان المقبل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، فان قرار رفع الانتاج الجزائري، جاء بناء على مخرجات اجتماع وزاري ضمّ ثماني دول من تحالف “أوبك+” وهي الدول التي تنفذ تعديلات طوعية على إنتاجها منذ أفريل 2023، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات انتاج جماعية.

ووفقا لذات المصدر، فقد تقرر تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدّر بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان 2025، وتُعدّ هذه الزيادة قابلة للتعديل أو التعليق بحسب تطورات السوق، وذلك بهدف المحافظة على استقراره.

وأرجع المصدر قرار رفع الانتاج الجماعي، الى التوقعات التي تشير بتحسّن مرتقب في الطلب العالمي على النفط خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وذلك استنادا إلى القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 5 ديسمبر 2024، والمجدّدة في 3 مارس 2025.