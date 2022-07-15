-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر ترفع حجم صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

الشروق أونلاين
  • 849
  • 0
الجزائر ترفع حجم صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

قررت الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز  نحو إيطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر  قررت زيادة 4 مليارات متر مكعب إضافية في حجم شحناتها من الغاز إلى إيطاليا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضافت أن شركة سوناطراك ستتكفل بتسليم هذه الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا شركائها الإيطاليين الآخرين.

وتابعت أن الجزائر التي تحتفظ بعلاقات مميزة مع إيطاليا، قد سلمت بالفعل منذ بداية العام 13.9 مليار متر مكعب متجاوزة التوقعات بنسبة 113٪ ، ولا تزال تخطط لتسليم ستة (6) مليار متر مكعب إضافي بحلول نهاية عام 2022.

مقالات ذات صلة
الموز بـ700 دينار ومنظمة المستهلكين تطالب بالتحقيق

الموز بـ700 دينار ومنظمة المستهلكين تطالب بالتحقيق

رسميا.. تحرير 10 آلاف شاب من الديون والمقاضاة

رسميا.. تحرير 10 آلاف شاب من الديون والمقاضاة

محافظ الطاقات المتجددة: الأجهزة الكهربائية المسوقة في الجزائر لا تخضع لأي رقابة

محافظ الطاقات المتجددة: الأجهزة الكهربائية المسوقة في الجزائر لا تخضع لأي رقابة

ارتفاع عدد المصدّرين في الجزائر إلى نحو 2.000 مؤسسة

ارتفاع عدد المصدّرين في الجزائر إلى نحو 2.000 مؤسسة

قانون الاستثمار جاهز للتطبيق

قانون الاستثمار جاهز للتطبيق

“المقاول الذاتي”.. صيغة جديدة للعمل الحرّ بدون سجّل تجاري قريبا في الجزائر

“المقاول الذاتي”.. صيغة جديدة للعمل الحرّ بدون سجّل تجاري قريبا في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد