الجزائر ترفع حجم صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

قررت الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز نحو إيطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر قررت زيادة 4 مليارات متر مكعب إضافية في حجم شحناتها من الغاز إلى إيطاليا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضافت أن شركة سوناطراك ستتكفل بتسليم هذه الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا شركائها الإيطاليين الآخرين.

وتابعت أن الجزائر التي تحتفظ بعلاقات مميزة مع إيطاليا، قد سلمت بالفعل منذ بداية العام 13.9 مليار متر مكعب متجاوزة التوقعات بنسبة 113٪ ، ولا تزال تخطط لتسليم ستة (6) مليار متر مكعب إضافي بحلول نهاية عام 2022.