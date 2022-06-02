 الجزائر ترفع حصتها من إنتاج النفط إلى مليون و39 ألف برميل يوميا

سترتفع الجزائر حصتها من انتاج النفط بمقدار 17000 برميل يوميًا في شهر جويلية 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.039 مليون برميل في اليوم في شهر جويلية.

وجاء القرار، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الحادي والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري التاسع والعشرون لدول أوبك والدول خارج أوبك.

وشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الحادي والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لمنظمة أوبك – غير أوبك.

وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أفريل 2022

كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع والعشرون لدول أوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.

وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن “وزراء منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة الموقعين على إعلان التعاون قد درسوا بعناية التطورات الأخيرة التي لوحظت على سوق النفط الدولي وتوقعاته خلال الأسابيع والأشهر القادمة “.

وتابع “واستناداً إلى عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت أمس، لاحظنا أن المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من غير المرجح أن تستمر ومسؤولياتنا كمنتجين، هي دعم ديناميات الانتعاش من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة “.

في نهاية المناقشات أوضح الوزير “اعتبرنا أن أساسيات سوق النفط تتطلب الآن تعديلًا تصاعديًا لسياسة التوريد الخاصة بنا من خلال طرح حجم أكبر في السوق مما كنا نورده خلال الأشهر السابقة”.

وبالتالي، فإن الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون سيرتفع بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر جويلية المقبل.

بالنسبة للجزائر، يتوافق هذا القرار مع زيادة الإنتاج بمقدار 17000 برميل يوميًا في شهر جويلية 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.039 مليون برميل في اليوم في شهر جويلية.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بتاريخ 30 جوان 2022.