الجزائر ترفع ربط المياه إلى 98% وتشغل 234 محطة لتصفية المياه المستعملة

بلغت نسبة الربط بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب في الجزائر 98 بالمائة، فيما وصلت نسبة الربط بشبكات التطهير إلى 93 بالمائة، مع تشغيل 234 محطة لتصفية المياه المستعملة بطاقة إجمالية تقدر بـ 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، وفق ما كشف عنه وزير الري، لوناس بوزقزة.

وأوضح الوزير، خلال كلمة ألقاها أمس الأحد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا، أن طول الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب تجاوز 195 ألف كيلومتر، بينما بلغ طول الشبكة الوطنية للتطهير 97 ألف كيلومتر، ما يعكس حجم الاستثمارات والمشاريع المنجزة في قطاع الموارد المائية.

وأشار بوزقزة إلى أن قدرات محطات تصفية المياه المستعملة البالغ عددها 234 محطة تصل إلى 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكداً أن الجزائر اعتمدت خيار إعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة بهدف تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية.

وفي إطار تنويع مصادر التزود بالمياه، أكد الوزير أن الجزائر اتجهت إلى تطوير الموارد غير التقليدية عبر إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، مع توسيع نطاق جر المياه المحلاة نحو المدن الداخلية القريبة من الساحل لمسافات تصل إلى 250 كيلومتراً.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت بفضل استثمارات استراتيجية رصدتها الدولة لتطوير المرفق العمومي للمياه وتحسين خدمات التوزيع والتطهير، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد الوزير أن الجزائر تواصل تنفيذ خطة عمل تهدف إلى عصرنة قطاع المياه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع ضمان الحق في الحصول على المياه، الذي كرسه الدستور الجزائري في مادته الـ 63، إلى جانب تعزيز الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار بوزقزة إلى أن رؤية الجزائر في مجال المياه تنسجم مع أهداف التنمية التي حددتها الهيئات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها أجندة إفريقيا 2063 التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي كخارطة طريق لتطوير القارة الإفريقية خلال نصف قرن.