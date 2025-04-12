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اقتصاد

الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد الأوروبي

الشروق أونلاين
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الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد الأوروبي

استعادت الجزائر صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا خلال شهر مارس، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية شهري جانفي وفيفري الماضيين.

ووفقا لبيانات رسمية أوردتها منصة “الطاقة”، بلغت صادرات الجزائر من الغاز إلى اسبانيا، شهر مارس الماضي، 12,21 تيراواط/ساعي، وبنسبة 33,4% من إجمالي صادرات إسبانيا للغاز.

وسجّلت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري، عبر أنبوب “ميد غاز” إلى إسبانيا الشهر الماضي، زيادة بـ 0,8 تيراواط/ساعي، عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت صادرات شهر مارس الماضي مستوى 9,51 تيراواط/ساعي.

وعادت شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا، في مارس، بعد أن توقفت شهر ديسمبر 2024 وشهري جانفي وفيفري 2025، بسبب الأشغال في محطة آرزيو، إذ وصلت خلال ذات الشهر إلى 2,70 تيراواط/ساعي، مقارنةً بـ3,52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي (2024).

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