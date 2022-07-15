الجزائر ترفع صادرتها من الغاز نحو إيطاليا
قررت الجزائر رفع صادراتها من الغاز نحو إيطاليا إلى 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.
وستتكفل شركة سوناطراك بتسليم الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا باقي شركائها الإيطاليين.
قررت الجزائر رفع صادراتها من الغاز نحو إيطاليا إلى 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.
وستتكفل شركة سوناطراك بتسليم الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا باقي شركائها الإيطاليين.
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