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اقتصاد

الجزائر ترفع صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

الشروق أونلاين
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الجزائر ترفع صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

قررت الجزائر رفع صادراتها من الغاز  نحو إيطاليا إلى 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستتكفل شركة سوناطراك بتسليم الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا باقي شركائها الإيطاليين.

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