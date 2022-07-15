الجزائر ترفع صادرتها من الغاز نحو إيطاليا

قررت الجزائر رفع صادراتها من الغاز نحو إيطاليا إلى 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستتكفل شركة سوناطراك بتسليم الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا باقي شركائها الإيطاليين.