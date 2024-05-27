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اقتصاد

الجزائر ترفع كميات الغاز الطبيعي المصدّرة إلى سلوفينيا

الشروق أونلاين
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الجزائر ترفع كميات الغاز الطبيعي المصدّرة إلى سلوفينيا
ح.م
الرئيس تبون مع رئيس الوزراء السلوفيني

وقّع مجمّع سوناطراك يوم الإثنين، اتفاقية مع شركة جيوبلين السلوفينية، تقضي بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب استقباله للوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب الذي يزور الجزائر.

وقالت سوناطراك في بيان، إن هذه الاتفاقية “تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا”.

“كما ستعزّز سوناطراك، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية. في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية”، يضيف البيان.

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