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اقتصاد

تركيا تطلب فتح خط بحري مباشر مع الجزائر

س.م
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تركيا تطلب فتح خط بحري مباشر مع الجزائر
أرشيف

أكد رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية صبوحي عطار، الثلاثاء، رغبة تركيا في فتح خط بحري مباشر مع الجزائر نظرا لحجم التبادلات التجارية المسجلة بين البلدين.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل  “استقبل وزير النقل عيسى بكاي ، الثلاثاء، بمقر الوزارة، السيد صبوحي عطار القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية”.

وأوضح “خلال اللقاء، أكد السيد صبوحي عطار عن رغبة بلاده في رفع عدد الرحلات الجوية ودراسة إمكانية فتح خط بحري مباشر بين البلدين نظرا لحجم التبادلات التجارية المسجلة بين الجزائر وتركيا“.

وأضاف “أن الطرفين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا في مجال النقل بمختلف أنماطه من خلال تشجيع المتعاملين الأتراك للإستثمار في قطاع النقل بالجزائر، وأن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب التركي المتعلق برفع عدد الرحلات الجوية وإمكانية فتح خط بحري بين البلدين، وذلك مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن”.

وتابع “أن الوزير أكد على إستعداد الجزائر الكامل لتدعيم العلاقات مع الشركات والمستثمرين الأتراك في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية وتسهيل ولوج المتعاملين لقطاع النقل من خلال الفرص التي يوفرها و في جميع أنماطه، البحري و البري و الجوي، ما سيساهم دون أدنى شك في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يعتبر رافدا هاما في التنمية الاقتصادية المستدامة”.

وشهر جوان 2021، صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون يصادق رسميا على “الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا“.

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