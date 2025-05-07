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اقتصاد
بالمعرض الدولي "Macfrut 2025"

الجزائر تروج لمنتجاتها الفلاحية في إيطاليا

محمد فاسي
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الجزائر تروج لمنتجاتها الفلاحية في إيطاليا
الغرفة الوطنية للفلاحة
جانب من مشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة في المعرض الدولي "Macfrut 2025" بإيطاليا

تشارك الغرفة الوطنية للفلاحة في المعرض الدولي “Macfrut 2025” المخصص لأنظمة وتقنيات وخدمات إنتاج وتطوير وتسويق ونقل الفواكه والخضروات، الذي يقام في إيطاليا من 6 إلى 8 ماي 2025، بهدف تعزيز مكانة المنتجات الفلاحية الجزائرية في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، رافقت الغرفة الوطنية للفلاحة مجموعة من المنتجين المحليين لعرض مجموعة من المنتجات الفلاحية المتميزة، حيث تم تقديم التمور الجزائرية، التين المجفف، الخضر والفواكه الموسمية، الزيوت الأساسية النباتية، بالإضافة إلى الفستق الحلبي، اللوز، الجوز، والزعفران.

ويُعدّ هذا المعرض فرصة هامة لتسويق المنتجات الفلاحية الجزائرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تثمين وترقية المنتجات الوطنية، وتحقيق رؤية طويلة المدى للنهوض بالقطاع الفلاحي الجزائري.

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