الجزائر تريد إدخال العلاقات الجزائرية السنغالية مرحلة جديدة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال، ياسين فال، يوم الاثنين 29 أفريل 2024.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال، ياسين فال، اليوم الاثنين 29 أفريل، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية.

وزارة الخارجية أوضحت في بيانها أن “الوزير عطاف قد أعرب مجددا لنظيرته السنغالية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية السنغالية، معبرا لها عن تمنياته الخالصة بالنجاح في الاضطلاع بالمهمة ذات الثقة الكبيرة التي تم تكليفها بها”.

كما أشارت الوزارة أن “السيد أحمد عطاف قد اغتنم هذه الفرصة ليؤكد لنظيرته السنغالية على الإرادة السياسية والعزيمة الراسخة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إدخال العلاقة الأخوية القائمة بين الجزائر والسنغال، في مرحلة جديدة من التضامن الكبير والتعاون المعزز في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين”.