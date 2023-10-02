الجزائر تريد بناء منظومة اقتصادية قوية وجديدة

باشرت التحول الشامل وإصلاحات هيكلية.. الخبير هادف:

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان هادف، أن الجزائر تسعى لإعادة بناء منظومة اقتصادية قوية وجديدة.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الإثنين، أوضح هادف أن الجزائر باشرت منذ سنتين في مشروع تحول اقتصادي شامل وإصلاحات هيكلية في جسم الاقتصاد وإصلاحات أخرى مالية، مشيرا إلى أن الأولوية للقطاعات التي لها الأثر المباشر على حياة المواطن.

وثمن هادف قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، حيث أكد أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والخروج من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن السياق الموجود في الجزائر ليس خاصا بها وهو نتيجة الاختلالات الموجودة على المنظومة الاقتصادية العالمية، حيث لا يزال العالم يعيش ارتدادات الأزمات التي مرت به على غرار كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت كثيرا على سلاسل الإمداد والإنتاج والتضخم، الظاهرة التي أصبحت هيكلية لا ظرفية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبخصوص تعزيز الحوكمة في القطاعات، أكد ضيف الصباح على ضرورة تغيير المنهجية في العمل اليومي الوظيفي على مستوى الهيئات الحكومية من خلال وضع منصة رقمية لرصد وإحصاء كل القرارات وتنفيذها بطرق علمية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أنه صار من الضروري إرساء الآليات ووضع الميكانيزمات التي تسمح بتحقيق الأهداف، خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، لذا من المهم استدراك بعض النقائص التي سجلت في السنوات الماضية، ومن بين هذه النقائص التأخر المسجل في المنظومة المالية والتي من المفروض اليوم، أن تعمل بمعايير وأسس جد متقدمة، وبالتالي جاء التوجه نحو تحسين وعصرنة هذه المنظومة .

وبخصوص قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها قال هادف إنه تم مؤخرا إعادة صياغة النظام الداخلي لمصالح رئاسة الجمهورية الذي يسمح بمتابعة وتقييم تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء وسيعطي منهجية جديدة في العمل.