الجزائر تريد حشْد التضامن مع فلسطين والصحراء الغربية

انتقدت عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام حقوق الإنسان

جدد الوزير الأول، نذير العرباوي، الاثنين، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.

وذكر العرباوي، في كلمة له خلال إشرافه، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمطالبة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

وأشار الوزير الأول إلى ان منظومة المجتمع الدولي “تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان التي تستباح جراء حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أنه مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، “تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.

كما تطرق في ذات السياق إلى “معاناة الشعب الصحراوي الذي بقي محروما منذ ما يقارب خمسين سنة من حقه المشروع في تقرير مصيره، رغم أن هذا الحق غير القابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية، وقد وجد طريقه للتحقيق وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية لنيل استقلالها والتمتع بحريتها”.

وأكد بهذا الخصوص أن هذا الوضع “يتطلب مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وفي سياق آخر، أكد الوزير الأول، أن رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والاستقرار في إفريقيا.

وأوضح العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أن رؤية رئيس الجمهورية “كرست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية”.

وأضاف أن ذلك “ما أكدته مبادرة رئيس الجمهورية بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى قراره بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عدة قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان”.

كما أكد الوزير الأول في هذا الصدد بأن “تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما منطقة الساحل”، الأمر الذي تبنته الجزائر دائما – مثل ما قال – “في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمة متعددة الأبعاد في هذه المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية”.

ومن جهة أخرى، أبرز العرباوي المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، منذ أزيد من ثلاث سنوات، والذي جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد هم ركائزها.

وتحدث الوزير الأول عن “التدابير الهامة لتعزيزِ الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020”.

وذكر على وجه الخصوص “ما تعلق بتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميمِ مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم، مما سمح بإجراء إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيقِ تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها”.

وأردف قائلا بأن “هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة للإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، خاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريس استقلاليته التامة والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية”.

كما أبرز الوزير الأول “الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان”.

وأضاف العرباوي أنه بالإضافة إلى “حرصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إلزام القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها”.