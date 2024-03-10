الجزائر تريد خبرة “هواوي” في الطاقة الكهروضوئية والهيدروجينيّة

عرقاب يتباحث مع وفد الشركة بقيادة نائب رئيسها التنفيذي

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إمكانيات الاستفادة من الحلول التي توفرها الشركة الصينية “هواوي” في المجال الطاقوي وبالأخص في الطاقات الجديدة والمتجددة.

وجاء ذلك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، خلال استقبال عرقاب، الأحد بالجزائر العاصمة، وفدا عن هواوي، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للشركة، تشارلز يونغ.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الجانبين، “تم التطرق إلى حالة علاقات التعاون بين هواوي وشركات قطاع الطاقة وآفاق تعزيزها، لاسيما في مجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين”، وفقا لذات المصدر.

وبعد تقديم عرض مفصل حول نشاطات شركة هواوي وأحدث حلولها الذكية الخاصة بالطاقة الكهروضوئية، تم تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة وزيادة كفاءة الاستخدام، خاصة ما تعلق بنظم تخزين الطاقة ونقل الكهرباء وادماجها بالشبكة الكهربائية الوطنية وتسييرها.

وبالمناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، الخطوط الرئيسية للتعاون، لاسيما في مجال الحلول المطورة من طرف هذا الأخير في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالطاقة بصفة عامة والطاقة الشمسية الكهروضوئية على وجه الخصوص وتخزينها، على غرار تلك المتواجدة بجنوب البلاد، وفقا للبيان.