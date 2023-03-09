الجزائر تزيح الولايات المتحدة من صدارة مورّدي الغاز الطبيعي إلى إسبانيا

تصدّرت الجزائر مورّدي الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، شهري جانفي وفيفري 2023، مزيحة الولايات المتحدة، التي تراجعت حصتها في السوق الإسبانية إلى 21.7 بالمئة.

وحسب ما نقلته وكالة أوروبا برس الإسبانية للأنباء يوم الخميس، فقد احتلّت الجزائر مقدّمة مصدّري الغاز إلى مدريد، على الرغم من تراجع صادراتها إلى البلاد بنسبة 13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا في الفترة المذكورة نحو 16 ألف كيلو واط ساعي، وهو ما يساوي 24.2 بالمئة من الواردات الإسبانية.

بالمقابل، تراجع حجم تصدير الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لإسبانيا، إلى 14.3 ألف كيلو واط ساعي (21.7 بالمئة). فيما ارتفعت واردات مدريد من روسيا إلى 11.8 ألف كيلو واط ساعي (17.9 بالمئة).