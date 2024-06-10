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اقتصاد

الجزائر تساهم في إعادة تكوين موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الشروق أونلاين
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الجزائر تساهم في إعادة تكوين موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة.

وحسب ما جاء في ذات المصدر، الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فان عملية دفع المساهمة، تتم من “أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 235/XLVII المتعلقة بإعادة التكوين الـ 13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية”.

للتذكير يعتبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة في مجال التغذية والزراعة، يتواجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما.

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