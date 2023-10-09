الجزائر تسترجع سيف الأمير عبد القادر من فرنسا (صور)

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي مساء الإثنين، سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي، لاستلام “قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة” تمّ استرجاعها من باريس.

وتتمثل هذه القطعة، حسب بيان للوزارة ، في سيف الأمير عبد القادر. وقد كان معروضا للبيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل اقتنائه من طرف مصالح السفارة الجزائرية.

وقال البيان إن الاقتناء تمّ “بعد عملية تنسيق محكمة مع مصالح وزارة الثقافة و الفنون. التي تمكنت من كشف عملية البيع، من خلال خلية اليقظة التي تم انشاؤها لتقصي ومتابعة واسترجاع الممتلكات الثقافية”.

ويبلغ طول السيف الأثري المستعاد نحو 107 سم، وهو مصنوع من مادة الفضة، ويحمل غمدا خشبيا مغطى بالفضة المزخرفة بلفائف أوراق الشجر. كما أنه مزود بسوار من حلقتين معلقتين بسلسلة.

وتاريخيا، يعود تاريخ سيف الأمير عبد القادر إلى الفترة الممتدة ما بين عامي 1808 و1883، حسب ما أوضحه بيان الوزارة.

“وسيتم حفظ هذا السيف والوثائق المرفقة معه، ضمن المجموعات المتحفية الوطنية. لينظم لباقي التحف الأثرية والفنية التي تم استرجاعها مؤخرا بفضل التنسيق المحكم بين مصالح الوزارة، ومختلف الممثليات الدبلوماسية”، يضيف البيان.