الجزائر تسترجع 7 بنادق عثمانية من بريطانيا (صور)

تمكنت الجزائر من استرجاع 7 بنادق أثرية، بعد أن كان معروضة للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الثقافة والفنون يوم الأحد، فقد قامت مصالح الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بـ”استعادة البنادق التي يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية”.

“وتكتسي هذه القطع التاريخية أهمية بالغة من الناحية الأثرية والفنية”، يقول بيان وزارة الثقافة.

“وكانت هذه البنادق العتيقة محلّ عرض للبيع في مزاد إلكتروني بلندن. قبل أن تتدخل مصالح الدولة الجزائرية لاسترجاعها”، يضيف ذات البيان.