الجزائر تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس منظمة المؤتمر الاسلامي

تستضيف الجزائر، يومي 13 و14 مارس الجاري الاجتماع 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حسبما أعلنه المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان للمجلس أن البرلمان الجزائري سيستضيف بغرفتيه أشغال الاجتماع السابع والأربعين (47) للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي سينظم، يومي الأحد والاثنين 13 و14 مارس الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وسيتناول هذا الإجتماع الذي سيجري تحت رئاسة ابراهيم بوغالي، المسائل التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.

وينتظر أن يعتمد أعضاء اللجنة، في اختتام الأشغال، “إعلان الجزائر” ليؤكدوا فيه موقف اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.

وللتذكير، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة اثنا عشر عضوا منتخبا يمثلون الجزائر، المملكة العربية السعودية، لبنان وسلطنة عمان (عن المجموعة العربية) إيران، بنغلاديش، ماليزيا وإندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية) كوت ديفوار، السنغال موزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الإفريقية) وتركيا (عن الترويكا الرئاسية للاتحاد).