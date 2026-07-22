الجزائر تستضيف اجتماع وكالات ترقية الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تستضيف الجزائر نهاية شهر سبتمبر المقبل اجتماعًا إقليميًا لوكالات ترقية الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والترويج للمنطقة كوجهة استثمارية، حسبما أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وجاء الإعلان خلال مشاركة ركاش، بصفته المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة الخامسة للجنة الفرعية الخاصة بجمعيات ومجموعات وكالات ترقية الاستثمار الإقليمية (SCRIPA).

وأكد المسؤول أن تعزيز التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار يشكل أداة استراتيجية لتطوير الشراكات الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، من خلال اعتماد مقاربة مشتركة تقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق برامج تكوين مشتركة، وتبادل الخبراء في مجالات تسهيل الاستثمار، والخدمات الرقمية، ومرافقة المستثمرين.

كما دعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والترويج للمنطقة كوجهة استثمارية متكاملة تزخر بفرص واعدة في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعة، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيك، والتكنولوجيا، إلى جانب تكثيف التنسيق في مجال مرافقة المستثمرين وتنظيم بعثات ترويجية مشتركة.

وأوضح ركاش أن الاجتماع الإقليمي المرتقب بالجزائر العاصمة يندرج ضمن التحضيرات للدورة المقبلة للمؤتمر العالمي للاستثمار المقرر تنظيمه بمدينة جنيف، وسيشكل منصة للحوار والتشاور بين وكالات ترقية الاستثمار بالمنطقة، بهدف وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الرامية إلى ترقية الاستثمار.

وجدد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تأكيد التزام الوكالة بالمساهمة في دعم مسارات التنويع الاقتصادي، ومواكبة التحولات الطاقوية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بالتنسيق مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار وشركائها.