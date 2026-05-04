الجزائر تستضيف ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة بداية من السبت المقبل

يُنظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي و"أفريكسيم بنك" و"زليكاف":

تحتضن الجزائر يومي 9 و10 ماي 2026 فعاليات الطبعة الثانية عشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة (أفيك)، في خطوة تعكس تصاعد دورها كمنصة إقليمية لدفع التعاون الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وذلك بفندق الشيراطون بالعاصمة، وبمشاركة واسعة لفاعلين اقتصاديين ومؤسسات مالية وتنموية من مختلف أنحاء العالم.

وحسب بيان صادر عن المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، اطلعت عليه “الشروق”، يُنظم هذا الحدث تحت شعار “معا نفتح الأسواق”، في سياق يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية داخل القارة، والحاجة إلى تفعيل آليات جديدة تدعم الاندماج الاقتصادي وتوسيع المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية.

ويكتسي الملتقى أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكات التي يقوم عليها، حيث يُنظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إلى جانب الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وهو ما يعزز مكانته كإحدى أبرز المنصات القارية الرامية إلى دعم التكامل الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وتركز هذه الدورة على الانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي، من خلال الدفع نحو إقامة شراكات استثمارية فعلية، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للتجارة البيئية وتسهيل الولوج إلى الأسواق، بما يتماشى مع التحولات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الإفريقي.

ومن المنتظر أن يشكل الملتقى فضاءً لتبادل الخبرات واستعراض الفرص، حيث سيجمع رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية، إلى جانب غرف التجارة والصناعة ومنظمات إقليمية ودولية، لبحث سبل تطوير التعاون واستكشاف آفاق جديدة للنمو المشترك.

كما يسعى هذا الموعد الاقتصادي إلى دعم الشراكات المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، التي تضع التكامل الاقتصادي في صدارة أولوياتها، وتراهن على الاستثمار والتجارة كرافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة في القارة.

ويرى منظمو الملتقى أن هذه الطبعة ستشكل محطة نوعية في مسار تعزيز الحركية الاقتصادية الإفريقية، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات والتبادلات التجارية، وترسيخ موقع إفريقيا كشريك اقتصادي فاعل على المستوى الدولي.