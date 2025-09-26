الجزائر تستعجل إنهاء الظلم الدولي التاريخي لإفريقيا

بإصلاحات شاملة لـ"مجلس الأمن" ومؤسسات "بريتون وودز"

جدّدت الجزائر، على لسان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الخميس بنيويورك، التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمجلس الأمن الدولي ومؤسسات “بريتون وودز”، لإنهاء عقود من الظلم التاريخي المسلّط على القارة الإفريقية.

وقال عطاف، في مستهل كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بنيويورك، على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر “تثني على القيادة المتميزة التي أظهرتها جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة الـ20 وتقدّر عاليا جهودها الدؤوبة في الدفع بالأولويات الاستراتيجية التي تنسجم بعمق مع احتياجات وأولويات ورؤية إفريقيا نحو التقدم”.

وأضاف أنه “ومع القيادة الحكيمة لجنوب إفريقيا وعضوية الاتحاد الإفريقي الكاملة، فإننا نؤمن بأن مجموعة الـ20 باتت في موقع يؤهلها لقيادة أجندة تغيير عالمي شامل تخدم الصالح العام المشترك”.

وتود الجزائر أن تبرز عدة نقاط في هذا السياق، حيث قال عطاف: “ونحن نحيي الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعين علينا أن نعمل سويا على صون ما يمكن اعتباره عن حق الإرث الأقدس والأثمن للبشرية، والذي يشمل على وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة ذاتها وكل ما تجسده من مبادئ القانون الدولي، والنظام متعدد الأطراف”.

كما أبرز أهمية “تزايد الوعي بالظلم والاختلالات التي تشوب نظام الحوكمة العالمي الحالي الذي يجب أن يقود إلى إصلاحات ملموسة، فلم يعد مقبولا أن تظل إفريقيا على هامش العالم وبات من الضروري القيام بإصلاحات شاملة لمجلس الأمن ومؤسسات “بريتون وودز” الثلاث، لإنهاء عقود من الظلم التاريخي المسلّط على قارتنا”.

وفي ذات السياق، طالب وزير الدولة، بـ”ضرورة تأمين وتعزيز المكانة المستحقة لإفريقيا في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تخلف إفريقيا عن ركب الثورات التحوّلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي لاسيما في المجالات الحيوية مثل: الرقمنة والروبوتية وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة”.