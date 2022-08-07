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رياضة

الجزائر تستعدّ لِاستقبال 15 منتخبا عربيا لِأشبال كرة القدم

الشروق الرياضي
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الجزائر تستعدّ لِاستقبال 15 منتخبا عربيا لِأشبال كرة القدم
ح.م
جانب من اجتماع مسؤولي "الفاف" تحضيرا للبطولة العربية أشبال.

تبدأ وفود المنتخبات العربية أشبال لِكرة القدم في القدوم إلى الجزائر، بِتاريخ الـ 20 من أوت الحالي.

وقبل ذلك بِيومَين، يسبقهم مسؤولو لجنة التنظيم، التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وتستعدّ الجزائر لِتنظيم البطولة العربية لِفئة أقلّ من 17 سنة، في الفترة المُمتدّة ما بين الـ 23 من أوت الحالي والـ 8 من سبتمبر المقبل. بِمشاركة 16 منتخبا.

وعقد الأمين العام لـ “الفاف” منير دبيشي، الأحد، اجتماعا له صلة بِالتحضير لِهذه المنافسة، حضره بعض مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتمحورت نقاشات الاجتماع حول مسائل مُتعلّقة بِالملاعب، ومراكز التدريب، ومقرّات الإقامة، وأمور أخرى.

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