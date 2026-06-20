الجزائر تستعد لتفعيل نظام “الأبوستيل” لتسهيل اعتماد الوثائق دوليا

نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماع تنسيقيا وتقنيا عن بعد مع مختلف الولايات استعدادا لتفعيل نظام “الأبوستيل” في الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية والنقل أن هذا المشروع يأتي في سياق انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، بما يسمح بتسهيل اعتماد الوثائق الجزائرية دولياً.

وخلال الاجتماع، تم عرض الجوانب القانونية والتنظيمية للنظام، إلى جانب تقديم شروحات حول المنصة الرقمية المخصصة لمعالجة طلبات الأبوستيل، وإجراءات الولوج إليها وكيفيات استخدامها من قبل المصالح المختصة.

كما تم استعراض المسار الكامل لمعالجة الطلبات، من استقبال الملفات إلى دراستها والرد عليها وفق إجراءات دقيقة، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وفعالة.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم تكوين متخصص لفائدة عدد من الولايات الكبرى، بهدف تأطير العملية ومرافقة تعميم النظام عبر مختلف مناطق البلاد، مع التأكيد على ضرورة الجاهزية البشرية والتقنية واللوجستية.

وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انطلاق سلس للنظام، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل استخدام الوثائق الجزائرية على المستوى الدولي وفق معايير اتفاقية لاهاي.