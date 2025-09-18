الجزائر تستعرض استراتيجيتها في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

بأسبوع الطاقة الدولي في أوساكا

تواصل الجزائر إبراز استراتيجيتها الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025، حيث قدّم الوفد الجزائري، اليوم الخميس، سلسلة عروض بجناح الجزائر سلطت الضوء على إنجازات القطاع الطاقوي والتوجهات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وضم الوفد الجزائري ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلين عن مجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وتمحورت المداخلات حول تنويع المزيج الطاقوي الوطني، تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، واستراتيجية الجزائر الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما استعرضت العروض التزام الجزائر بالانتقال إلى نموذج طاقوي أكثر استدامة، عبر برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، إلى جانب إطلاق مشاريع رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد المتدخلون الدور الريادي للجزائر في تعزيز الأمن الطاقوي والغذائي والمائي إقليميًا ودوليًا.

وجعل جناح الجزائر فضاءً للتبادل مع الزوار والخبراء والمهتمين، حيث أتيح لهم الاطلاع عن قرب على القدرات الوطنية والمشاريع المستقبلية المزمع إنجازها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ومن المقرر أن يحتضن جناح الجزائر فعالية خاصة بعنوان “أسبوع الطاقة الجزائري”، لتسليط الضوء على إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، واستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق عالميًا.

سوناطراك تبرز في أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025

وسجلت سوناطراك أمس الأربعاء حضورًا بارزًا ضمن الوفد الجزائري المشارك في أسبوع الطاقة الدولي، المنعقد من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة أوساكا اليابانية تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل وتخيّل حياتنا غدًا”، في إطار فعاليات المعرض العالمي لأوساكا 2025.

وحسب المجمع، يُعد هذا الحدث منصة رئيسية تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية وكبار الفاعلين في قطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص وتسريع التحول الطاقوي المستدام.

وينظم الجناح الجزائري على هامش الحدث فعالية “أسبوع الطاقة الجزائري” لعرض إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقي والغذائي والمائي، واستراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو نموذج أكثر استدامة.

ومن خلال مشاركتها، تؤكد سوناطراك مكانتها كفاعل استراتيجي موثوق في ضمان الإمدادات الطاقوية وشريك دولي منفتح على الابتكار والطاقات النظيفة، خاصة عبر مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وشارك ممثلو الشركة، من بينهم يوسف خنفر المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة، وعبد القادر فضيل شريف مدير البيئة بالمديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة، في ندوة تقنية رفيعة المستوى ناقشت محاور الانتقال نحو بدائل نظيفة كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، إلى جانب ربط الأمن الطاقوي بالأمن الغذائي والمائي عبر الاستثمار في الطاقات الخضراء، إنتاج الأسمدة، وتحلية المياه وإعادة تدويرها.

وبهذا الحضور، تجدد سوناطراك التزامها بتعزيز موقع الجزائر في قطاع الطاقة العالمي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل نظيف وآمن ومستدام للأجيال القادمة.

وللإشارة، شارك ممثل وزارة المحروقات والمناجم، أمس الثلاثاء، في اجتماعين وزاريين بمدينة أوساكا اليابانية، تمحورا حول مستقبل الوقود البديل والهيدروجين كخيارين استراتيجيين لمواجهة تحديات المناخ والطلب العالمي على الطاقة.