الجزائر تستعرض جهودها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

انطلقت يوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال الدورة السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة. بمشاركة وفد جزائري يقوده الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان.

وتتمحور أشغال هذا المنتدى، التي ستمتد إلى غاية 15 جويلية الجاري، حول موضوع “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة، من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها. سعيا نحو مستقبل مستدام للجميع”.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، من المرتقب أن يستعرض مقرمان “المجهودات الدؤوبة التي بادرت بها الجزائر، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة لآفاق 2030”.

إلى جانب ذلك، سيتخلّل المشاركة الجزائرية تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني للبلاد، الموسوم بـ”الجزائر نحو مستقبل قائم على الاستدامة والإدماج الاجتماعي والابتكار”.