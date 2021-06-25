 الجزائر تستعين بالتجربة اليابانية في تحلية مياه البحر

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر والاستنفادة من التجربة اليابانية.

وأوضح بيان الوزارة، الخميس، أن الطرفين بحثا خلال هذا الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة، علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة و التي وصفت “بأنها تاريخية وممتازة”.

كما نوه الطرفان، بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر، حسب البيان، مضيفا ان السيد عرقاب، أشار الى “أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط”، داعيا في هذا الصدد إلى “مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج”.

وبالتالي، تضيف الوزارة، تم الاتفاق على “تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية”.

وبالمناسبة، أعرب السفير الياباني عن “ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر”.