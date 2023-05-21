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الجزائر

الجزائر تستعين بتجربة تركيا وسوريا لمراجعة النظام المضاد للزلازل

الشروق أونلاين
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الجزائر تستعين بتجربة تركيا وسوريا لمراجعة النظام المضاد للزلازل
ح.م
المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء خالد مزياني

أكد المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء، خالد مزياني، أنه سيتم الأخذ بزلزال تركيا وسوريا كتجربة لمراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل.

وأكد مزياني، الأحد، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح “، للقناة الأولى” أن الجزائر تلتزم بإطار سنداي2015-2030 للحد من مخاطر الكوارث مؤكدا أنها كانت قد عززت ترسانتها القانونية بإصدار قانون 04-20 الذي حدد المخاطر الكبرى خاصة في المنطقة الشمالية.

ونوه مزياني بجهود الدولة الجزائرية في هذا المجال حيث وضعت كل الوسائل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى، مضيفا بالقول ” فيما يخص المجالات التي تخص CTC يسعى مهندسي الهيئة إلى التأكد من تطبيق مختلف الفاعلين في مجال البناء للأنظمة السارية المفعول وخصوصا النظام الجزائري المضاد للزلازل.

 وأفاد المتحدث بأن الهيئة الوطنية للرقابة الفنية متواجدة عبر 58 ولاية وتتوفر على  أكثر من 800 مهندس و17 مركز للتشخيص والخبرة للتدخل على البنايات القائمة.

كما أكد المتحدث أن الهيئة خلال السنة الماضية أمضت اتفاقية مع ثلاث مؤسسات ابتكارية شاركت في وضع المنصة الرقمية الجديدة لـ CTC وفي ابتكار تطبيق ديما  الذي يساعد المهندس على اتخاد قراره فيما يخص تصنيف البنايات الخاضعة للتقييم مشددا أن هذه التقنية تمكن من ربح وقت كبير في وضع المعلومة.

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