الجزائر تستلم طائرة نقل عسكرية أمريكية الصنع

استملت الجزائر أول طائرة نقل من طراز C-130J Super Hercules المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “تهانينا للجزائر على استلامها أول طائرة نقل من طراز C-130J Super Hercules والتي أقلعت من مصنع في ولاية كارولينا الجنوبية”.

وأوضحت السفارة أنه “يتم استخدام طائرة النقل التي أطلقت لأول مرة في عام 1999، من قبل أكثر من 20 دولة. وقد وقعت الجزائر عقدا مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في 2018 لتسليم أربع طائرات، مع إمكانية لأربع طائرات أخرى”.

من خصائص هذه الطائرة أنها مخصصة للنقل العسكري ذات أربعة محركات توربينية مع 6 شفرات لكل محرك، كما تعد أحدث نموذج من الطائرة C130 Hercules.

وفيما يلي المواصفات الفنية للطائرة:

الطاقم: من 3 إلى 6 وتفصيلهم (2 طيارين على الأقل بالاضافة الى الملاح ومن 1إلى 2 loadmaster)

الحمولة: 92 شخص أَو 64 جندي بكامل أسلحتهم أَو 74 مريض مع الموظفين الطبيينِ، أو مايقرب من 19090 كجم ومن الممكن أن يتضمن من 2 إلى 3 عربة Humvees أو عربة مدرعة نوع M113.

التكلفة أو السعر: 66.5 مليون دولار للنموذج J.

الطول: 29.79 متر.

طول الجناح: 40.41 متر.

الإرتفاع: 11.84 متر.

وزن الطائرة فارغة: 34274 كجم.

وزن الإقلاع الأقصى: 70305 كجم.

المحرك:4 محركات نوع Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops.

السرعة القصوى: 671 كم بالساعة أو 400 ميل بحرى (643 كم بالساعة).

المدى:5250 كم .

سقف العمليات للطائرة: 28000 قدم.