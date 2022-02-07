الجزائر تستلم 4 آلاف طن من مسحوق الحليب

160 حاوية تحط بموانئ العاصمة ووهران وعنابة

كشف المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة – شمال اسماعيل عبد المالك أمس الاثنين أنه تم استلام 4000 طن من مسحوق الحليب خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المتحدث لوكالة الأنباء، أن 160 حاوية محملة بمسحوق الحليب تم تفريغها في الأيام الأخيرة بمختلف الموانئ الجزائرية (ميناء الجزائر ووهران وعنابة)، موضحا أن قسما من هذه الحاويات أي ما يعادل 60 تم ايصالها من طرف الشركة الفرنسية لنقل الحاويات CMA-CGM القادمة من بولونيا و100 حاوية أخرى تم تحميلها من ميناء أنفير ببلجيكا بواسطة سفن تابعة للأسطول الجزائري.

ويبلغ إجمالي كمية مسحوق الحليب التي تم تفريغها خلال الأيام الأخيرة 4000 طن حسب عبد المالك الذي أضاف أن 20 حاوية أخرى سيتم استلامها منتصف فبراير الجاري.

وأوضح المتحدث أن اللجوء إلى خدمات مالكي سفن آخرين هو ممارسة “شائعة” تسمح للشركة الوطنية للملاحة – شمال بتلبية طلب أحد زبائنها والمتمثل هذه المرة في الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و شتقاته في حالة عدم توفر سفنها لسبب ما.

ومن جانبهم، أشار مسؤولو CMA-CGM في بيان إلى أن “حساسية وأهمية البضائع تتطلبان ضرورة تعبئة موارد بشرية ومادية استثنائية لإنجاح عملية نقلها في أفضل الظروف انطلاقا من بولونيا نحو الجزائر”.

كما أوضح المتدخلون أن سفينة MV KARLA قد رست بميناء عنابة يوم 4 فبراير الماضي أين تم تفريغ الحصة الأولى من مسحوق الحليب، في حين أن الحصة الثانية تم تفريغها بميناء وهران في اليوم الموالي.

ف. ع