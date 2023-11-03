الجزائر تستنفر العرب للدعم المادي والإنساني والصحي لغزة

خلال ترؤسها للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الصحة

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، الخميس، خلال ترؤسه للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الصحة العرب أنه من الواجب على الدول العربية توفير كل جوانب الدعم المادي والإنساني والصحي والإغاثة اللازمة، لإخواننا في فلسطين خاصة أن اليد الإجرامية الصهيونية لم تسلم منها حتى المستشفيات.

وأوضح وزير الصحة في كلمة ألقاها، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة انعقاد الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التحضيرية للقمة العربية التنموية، الاقتصادية الاجتماعية، في دورتها الخامسة، أن هذا اللقاء هو “بمثابة سانحة للتعبير عن التضامن والدعم لأشقائنا الفلسطينيين في مواجهة هذه التحديات العصيبة، حيث إننا حرصنا كل الحرص على الموافقة الفورية على قرار تمرير الدعم المالي المستعجل والمقدر بـ300 ألف دولار أمريكي لصالح دولة فلسطين الشقيقة خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية”.

وأوضح سايحي الذي يترأس مجلس وزراء الصحة العرب، أن هذه الدورة الاستثنائية “تأتي في سياق حرج تعيشه فلسطين الشقيقة، نتيجة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية”.