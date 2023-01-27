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الجزائر
أدانت بشدّة المجزرة الصهيونية في مخيم جنين

الجزائر تستنفر المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

ع.ع
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الجزائر تستنفر المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
أرشيف

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للمجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، وفق ما أفاد به، الجمعة، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وتجدد الجزائر دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي الذي طالما طالبت الجزائر بتوفير الحماية الدولية له من قبل مجلس الأمن الأممي ووضع حد لحالة اللامبالاة الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في إمعان السلطة القائمة بالاحتلال في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية، مثلما يوضح المصدر.
واعتبر بيان الخارجية أن هذا التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، يؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بشكل فعال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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