الجزائر تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية بحمص

أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف الخميس الأكاديمية العسكرية في مدينة حمص، بسوريا.

وجاء في بيان للخارجية “تعرب الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات مدنيين وضباط طلاب”.

وأضاف البيان “وإذ تتقدم الجزائر في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين، وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة السورية، فإنها تظل على قناعة بأن الشعب السوري الشقيق الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مر بها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب”.